Son Dakika | Berber koltuğunda öldürülen genç son yolculuğuna uğurlandı

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te berber dükkanına yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden 25 yaşındaki Yasin Demir'in ailesine teslim edilen cenazesi defnedildi. Cenaze Adli Tıp Kurumundan çıkarıldığı esnada yakınlarının "Yasin nereye gittin" diye feryat etmesi yürekleri dağladı.

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde Şehit Mehmet Gezelge Caddesi üzerinde bulunan bir berberde dün akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, fabrika işçisi Yasin Demir (25) berbere tıraş olmaya geldi. Demir berber koltuğuna oturduğu sırada dükkana giren silahlı bir kişi tabancasıyla kurşun yağdırdı. Saldırıda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Demir hayatını kaybetti. Demir'in cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Cenazenin Adli Tıp Kurumundan çıkarıldığı sırada sinir krizi geçiren yakınları "Yasin nereye gittin" diyerek feryat etti. Aileye teslim edilen cenaze Yeşilkent Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Saldırıda yaralanan Muhammet Can'ın ise Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa