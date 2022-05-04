Son dakika! Bayramda bir araya geldiği kardeşini bıçaklayarak öldürdü

MENDERES, İZMİR (İHA) - İzmir'in Menderes ilçesinde bir kişi, alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldürdü. Ağabey, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün Kasımpaşa Mahallesi 231 Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak - verecek meselesinden anlaşmazlık bulunan Abdulali D. (19) ve ağabeyi M.D. (34), bayram dolayısıyla bir araya geldi. Burada yine aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle tartışmaya başlayan ağabey ve kardeşin tartışması büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu esnada M.D., kardeşi Abdulali D.'yi bıçaklayarak yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayın şüphelisi M.D., Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınırken, ağabeyinin bıçakladığı Abdulali D., sağlık ekipleri tarafından ambulansla önce Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine, ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Hastanede yaşamını yitirdi

Hastanede tedavi altına alınan Abdulali D., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağabeyi tarafından bıçaklanarak öldürülen talihsiz gencin cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Cinayetin sebebi alacak - verecek anlaşmazlığı

Öte yandan gözaltına alınan zanlının ilk ifadesinde, kardeşi ile aralarında alacak - verecek meselesi yüzünden anlaşmazlık olduğunu, bu sebeple kendisiyle tartıştıklarını ve bıçakladığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D., burada çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa