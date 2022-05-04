Son Dakika | Bayrama ziyaretinde kazada ölen sürücü toprağa verildi

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Onurlu köyünde, karşı yönden gelen otomobille çarpışma sonucunda uçuruma yuvarlandığı kazada hayatını kaybeden bir çocuk babası Atilla Çevik(31) aile mezarlığında toprağa verildi.

Kaza, Pazartesi günü saat 14.30 sıralarında, Alaplı Onurlu Köyünde meydana geldi. Bayram ziyareti için İstanbul'dan Onurlu Köyüne gelen ve arkadaşlarıyla buluşmak için evinden çıkan Atilla Çevik (31) idaresindeki 26 YH 279 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Arda Ş. yönetimindeki 67 SN 821 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Çevik'in kullandığı otomobil 100 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

Kazada taklalar atan araçtan fırlayan Atilla Çevik ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Atilla Çevik, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Atilla Çevik'in cenazesi bugün helallik alınmasının ardından Onurlu Köyü aile Mezarlığı'na götürülerek kılınan cenaze namazı sonrası dualarla defnedildi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa