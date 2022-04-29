Son dakika haberi! Bayram öncesi Elazığ polisinden geniş çaplı denetim - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Bayram öncesi Elazığ polisinden geniş çaplı denetim

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Son dakika haberlerine göre Bayram öncesi Elazığ polisinden geniş çaplı denetim Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde Ramazan Bayramı öncesi asayiş uygulamalarını sürdürüyor.

ELAZIĞ (İHA) - Bayram öncesi Elazığ polisinden geniş çaplı denetim

ELAZIĞ - Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde Ramazan Bayramı öncesi asayiş uygulamalarını sürdürüyor.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güveni sağlamak için asayiş uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus timleri ile çarşı ve mahalle bekçileri, kentin birçok noktasında geniş çaplı uygulama yaptı. Uygulamada yüzlerce araç ile çok sayıda kişinin kaydı sorgulandı. Aynı zamanda araçlar ve şahıslar tek tek detaylı şekilde arandı.

Asayiş uygulamaların süreceği bildirildi.

İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Bayram, Elazığ, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title