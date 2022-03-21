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Başkentte minibüs kazası: 8 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Başkentte minibüs kazası: 8 yaralıANKARA Ankara'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs park halinde duran servis aracına çarptı.

Başkentte minibüs kazası: 8 yaralı

ANKARA Ankara'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs park halinde duran servis aracına çarptı. Can kaybının yaşanmadığı kazada minibüs sürücüsü ile 7 yolcu yaralandı.

Kaza sabah saatlerince Çankaya ilçesinde bulunan Ömür Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 06 J 1088 plakalı minibüsün sürücüsü aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 06 C 6171 plakalı servis aracına çarptı. Kazanın ardından olay yerine çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü ile 7 yolcu yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Başkentte minibüs kazası: 8 yaralı

Başkentte minibüs kazası: 8 yaralı

Başkentte minibüs kazası: 8 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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