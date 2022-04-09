Son dakika! Başkentte kaçak akaryakıt satışı yapan istasyonlara operasyon - Haberler

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Son dakika! Başkentte kaçak akaryakıt satışı yapan istasyonlara operasyon

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika! Başkentte kaçak akaryakıt satışı yapan istasyonlara operasyon

Son dakika haberler... Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ankara'daki operasyonlar neticesinde 3 akaryakıt istasyonunda tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili adli ve idari mercilerce soruşturma başlatıldı.

ANKARA (İHA) - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ankara'daki operasyonlar neticesinde 3 akaryakıt istasyonunda tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili adli ve idari mercilerce soruşturma başlatıldı.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünde görev yapan Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi akaryakıt kaçakçılığı yönünden riskli olarak değerlendirilen bayilere yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire ekiplerinin katılımıyla riskli olarak değerlendirilen 3 akaryakıt istasyonuna eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi. Ekiplerin eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği operasyonlarda 3 ayrı akaryakıt istasyonunda pompa, yazarkasa ve otomasyon sistemleri devre dışı bırakılarak kaçak akaryakıt satılmasını sağlayan düzenek ortaya çıkartıldı. Bu düzenekle istenildiğinde kayıt dışı akaryakıtın, istenildiğinde ise yasal akaryakıtın verilerek ekiplerin denetimi esnasında istasyonun yasal çalışıyor izlenimi verildiği ortaya çıkarıldı. Söz konusu operasyonlar neticesinde 3 akaryakıt istasyonunda tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili adli ve idari mercilerce soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Son dakika! Başkentte kaçak akaryakıt satışı yapan istasyonlara operasyon

Son dakika! Başkentte kaçak akaryakıt satışı yapan istasyonlara operasyon

Son dakika! Başkentte kaçak akaryakıt satışı yapan istasyonlara operasyon

Son dakika! Başkentte kaçak akaryakıt satışı yapan istasyonlara operasyon

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ticaret Bakanlığı, Akaryakıt, Jandarma, Ankara, 3. Sayfa, Haberler

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