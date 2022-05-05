Son dakika! Başkentte jandarma değeri 85 bin TL olan tarihi eserleri ele geçirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Başkentte jandarma değeri 85 bin TL olan tarihi eserleri ele geçirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika! Başkentte jandarma değeri 85 bin TL olan tarihi eserleri ele geçirdi

Son dakika haberler... Başkentte jandarma toplamda değeri 85 bin TL olan tarihi eserleri düzenlenen operasyonla ele geçirdi.

ANKARA (İHA) - Başkentte jandarma toplamda değeri 85 bin TL olan tarihi eserleri düzenlenen operasyonla ele geçirdi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ile Kaçakçılığın Önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda, tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde eden E.S. adlı şahsı yapılan operasyonla gözaltına aldı. Edinilen bilgilere göre, şahsın üzerinde yapılan aramalarda toplamda piyasa değeri 85 bin TL olan, 46 adet sikke, 32 adet tarihi obje ele geçirildi.

Olayda ele geçirilen tarihi eserler Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilirken, yakalanan E.S. adlı şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Türk Lirası, Jandarma, Ankara, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title