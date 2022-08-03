Son Dakika | Başkent'te terör örgütü DEAŞ'a darbe: 15 gözaltı - Haberler

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Son Dakika | Başkent'te terör örgütü DEAŞ'a darbe: 15 gözaltı

Son Dakika | Başkent'te terör örgütü DEAŞ'a darbe: 15 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberi: Ankara'da DEAŞ terör örgütü mensupları ile iletişim halinde oldukları belirlenen 15 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

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Ankara'da DEAŞ terör örgütü mensupları ile iletişim halinde oldukları belirlenen 15 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları tespit edilen 15 şüpheliyi düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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