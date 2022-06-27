Son Dakika | Bartın'daki selde cami yıkıldı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Gelen son dakika haberine göre Bartın'da bir köy camisi sel sularına dayanamayarak minaresiyle birlikte yıkıldı.
Bartın'da bir köy camisi sel sularına dayanamayarak minaresiyle birlikte yıkıldı.
Bartın'da etkili olan kuvvetli yağış Ulus ilçesinde bir camiyi minaresiyle birlikte yıktı. Ulus ilçesine bağlı Yenikışla köyü Çukurtarla Mahallesi'ndeki cami, sel sularına dayanamayarak yıkıldı. Yıkılan camiyi görüntüleyen köy sakini, gözyaşlarına hakim olamadı. - BARTIN
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa