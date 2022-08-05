Son Dakika | Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına ilişkin soruşturma başlatıldı Son dakika 3. sayfa haberine göre Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nin çatısında dün çıkan yangına ilişkin soruşturma başlattı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nin çatısında dün çıkan yangına ilişkin soruşturma başlattı. Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi'nin çatısında dün saat 12.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Hastanede bulunan 104 kişi binadan çıkarılarak çevrede bulunan hastanelere sevk edilmişti. Yangında can kaybı yaşanmazken, binada büyük çaplı hasar meydana gelmişti. Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Cumhuriyet Başsavcılığı Zeytinburnu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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