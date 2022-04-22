Son dakika! Balıkesir'de jandarmadan 24 şahsa gözaltı - Haberler

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Son dakika! Balıkesir'de jandarmadan 24 şahsa gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika! Balıkesir'de jandarmadan 24 şahsa gözaltı

Son dakika haberleri: Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 24 şahsı gözaltına alırken, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 2 bıçak ele geçirdi.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 24 şahsı gözaltına alırken, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 2 bıçak ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Kepsut, Karesi ve Marmara ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 24 şahıs gözaltına alınırken, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 kesici bıçak ele geçirildi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ruhsatsız Silah, Balıkesir, Jandarma, Asayiş, 3. Sayfa, Haberler

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