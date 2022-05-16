Son dakika: Balık tutmak için gittikleri marinada dehşeti yaşadılar: Bir genç hayatını kaybetti - Haberler

Balık tutmak için gittikleri marinada dehşeti yaşadılar: Bir genç hayatını kaybetti

Balık tutarken denize düşen gençlerden birisi hayatını kaybetti

Boğuldukları yerden sosyal medyada fotoğraf paylaşmışlar

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde balık tutmak için marinaya giden 2 alkollü genç denize düştü. Şahıslardan birisi kurtarılırken, diğerinin ise denizden cansız bedeni çıkarıldı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesinde bulunan marinada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan Çiftçi ile Mine D. isimi iki genç, akşam saatlerinde balık tutmak için marinaya gitti. Bu sırada alkol de aldıkları öğrenilen gençler, bir süre sonra denize düştü. Gençlerin denize düştüğünü fark eden bir balıkçı, Mine D. isimli genç kızı kurtardı. Furkan Çiftçi'yi göremeyen balıkçı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, denizden kurtarılan genç kıza ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan genç kız tedavi edilmek üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgeye sevk edilen İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı balık adamlar, denizde kaybolan Furkan Çiftçi'yi bulabilmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından gencin cansız bedenine ulaşıldı. Çiftçi'nin cansız bedeni cenaze aracına yüklenerek otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Sosyal medyadan fotoğraf paylaşmışlar

Öte yandan 2 gencin balık tutmak için geldikleri marinada, denize düşmeden saatler önce sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaştığı ortaya çıktı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.