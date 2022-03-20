Son dakika... Bakırköy'deki AVM'de öldürülen Yağmur Sönmez son yolculuğuna uğurlandı

Bakırköy'deki AVM'de öldürülen Yağmur Sönmez son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Bakırköy'deki alışveriş merkezinde eski sevgili olduğu iddia edilen kişi tarafından tüfekle vurularak öldürülen Yağmur Sönmez gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Bakırköy Ataköy'de bulunan bir alışveriş merkezinde gerçekleşen olayda 21 yaşındaki Yağmur Sönmez, eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen M.B tarafından tüfekle vurulmuş genç kız hayatını kaybederken, M.B. ise aynı tüfekle intihar etmişti. Yağmur Sönmez cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Yağmur Sönmez'in tabuta, cenaze töreni için Ataköy 5.Kısım Ömer Duruk Camii'ne getirildi. Cenaze törenine Yağmur Sönmez'in ailesi, yakınları, arkadaşları ve öğretmenleri katıldı. Yağmur'un ailesi ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Yağmur Sönmez, öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Genç kız, Zeytinburnu Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"Korkunç bir olay"

Üniversiteden hocası olduğu öğrenilen Deniz Kayhan çok üzgün olduğunu belirterek, "Kaybımız için çok üzgünüm. Hala bunların yaşanıyor olması 21 yaşındaki genç bir kızın hayatının elinden alınıyor olması burada bizim için konu olmalı. Bu tip insanların sokakta geziyor olması rahatlıkla tüfekle otoparka giriyor olması düşünülmesi gerekiyor. Kadınların yaşaması gerekiyor" dedi.

"Bu durumu nasıl anlatacağız"

Yağmur Sönmez'in okul öğretmeni Deniz Kılıç, şokta olduklarını ifade ederek "Biz onların üzerine titriyoruz. Bu çocukları yetiştirmeye gayret ediyoruz kızlarımız elimizden böyle kayıp gidiyor söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Bu durumu nasıl izah edeceğiz" diye konuştu.