Bakan Akar: "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde 3. Sayfa Haberleri Bakan Akar: "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Bakan Akar: "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Teröristlerin ele başları iki gece aynı yerde yatamıyorlar." "(Pençe Kilit Operasyonu) 178'inci günündeyiz bugün. 400'den fazla sığınak ve mağara Mehmetçik tarafından temizlendi. 2 binden fazla da el yapımı patlayıcı ve mayınlar da tespit edilerek imha edildi. Mehmetçik bu manada büyük bir mücadele veriyor." (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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