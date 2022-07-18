Bahçesaray'da ev yangını Bahçesaray'da ev yangını Van'ın Bahçesaray ilçesindeki bir evde çıkan yangın maddi hasara yol açtı. Bahçesaray'da ev yangını VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesindeki bir evde çıkan yangın maddi hasara yol açtı. Alınan bilgilere göre olay, ilçeye bağlı Altındere Mahallesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Maddi hasara yol açan yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. İhlas Haber Ajansı / Şükrü Akyüz - 3. Sayfa 3. Sayfa Yerel Haberler

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