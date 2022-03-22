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Cansız mankenin üzerindeki kıyafeti böyle çaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Cansız mankenin üzerindeki kıyafeti böyle çaldı Cansız mankenin üzerindeki ceketi çalıp kaçan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı Bağcılar'da bir dükkanın önünde bulunan cansız mankenin üzerindeki ceketi çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

Cansız mankenin üzerindeki kıyafeti böyle çaldı

Cansız mankenin üzerindeki ceketi çalıp kaçan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

İSTANBUL - Bağcılar'da bir dükkanın önünde bulunan cansız mankenin üzerindeki ceketi çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. Görüntülerde, hırsızın cansız mankenin arkasına geçerek kıyafeti çıkarıp çaldığı görüldü.

Olay Bağcılar'da akşam saatlerinde meydana geldi. Bir giyim mağazasının kapısında duran kıyafetlerden birini gözüne kestiren hırsız, fırsat bulunca harekete geçti. Cansız mankenin arkasına yaklaşan hırsız, ceketi çıkartıp çaldı. O anlar mağazanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Cansız mankenin üzerindeki kıyafeti böyle çaldı

Cansız mankenin üzerindeki kıyafeti böyle çaldı

Cansız mankenin üzerindeki kıyafeti böyle çaldı

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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