Son dakika: Bağcılar'da bir evde yangın çıktı, evde bulunan yaşlı şahıs hayatını kaybetti - Haberler

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Son dakika: Bağcılar'da bir evde yangın çıktı, evde bulunan yaşlı şahıs hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Bağcılar'da bir evde yangın çıktı, evde bulunan yaşlı şahıs hayatını kaybettiBağcılar'da bir evde yangın çıktı.

BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - Bağcılar'da bir evde yangın çıktı, evde bulunan yaşlı şahıs hayatını kaybetti

Bağcılar'da bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, evde bulunan yaşlı bir kişi hayatını kaybetti.

Son dakika: Bağcılar'da bir evde yangın çıktı, evde bulunan yaşlı şahıs hayatını kaybetti

Son dakika: Bağcılar'da bir evde yangın çıktı, evde bulunan yaşlı şahıs hayatını kaybetti

Son dakika: Bağcılar'da bir evde yangın çıktı, evde bulunan yaşlı şahıs hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bağcılar, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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