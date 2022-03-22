Son dakika: Bağcılar'da bir evde yangın çıktı, evde bulunan yaşlı şahıs hayatını kaybetti

BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - Bağcılar'da bir evde yangın çıktı, evde bulunan yaşlı şahıs hayatını kaybetti

Bağcılar'da bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, evde bulunan yaşlı bir kişi hayatını kaybetti.