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Son Dakika | Bafra'da iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı

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Son Dakika | Bafra'da iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı

Son dakika haberler: Samsun'un Bafra ilçesinde bir şahıs araç içinden açılan ateş sonucu bacağından yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir şahıs araç içinden açılan ateş sonucu bacağından yaralandı.

Olay, Atatürk Bulvarı ile Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin önünde oturan Y. B. isimli şahsa, otomobil içerisinden en az 3 el ateş edildi. Saldırgan şahıs havaya ateş açarak olay yerinden araçla kaçtı. Saldırıda, kuaför işletmeciliği yapan Y.B. bacağından yaralandı. Mermilerden biri bir iş yerine isabet etti. Olay esnasında kaldırım üzerinde oturan şahıs da tehlike atlattı.

Yaralı, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şahsı yakalama çalışması başlattı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Atatürk Bulvarı Tragger Samsun Bafra 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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