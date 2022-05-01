Son dakika... Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonu - Haberler

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Son dakika... Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika... Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberler: Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda esrar, kenevir bitkisi ve kenevir yetiştirmede kullanılan malzemeler ele geçirildi.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda esrar, kenevir bitkisi ve kenevir yetiştirmede kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, bir kişinin sulama, ışıklandırma ve iklimlendirme düzeneği kurmak suretiyle kapalı alanda yasa dışı kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi üzerine söz konusu eve baskın yaptı. Operasyonda 15 kök kenevir bitkisi, 500 gram kubar esrar, 40 adet satışa hazır sarılı esrar maddesi, 27 adet kenevir yetiştirme düzeneğinde kullanılan malzeme, 1 adet av tüfeği ve 11 adet fişek ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili işlemlerin ardından şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir, Jandarma, Kenevir, Esrar, 3. Sayfa, Haberler

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