Son Dakika | Ayvalık Polisi ruhsatsız silah taşıyanlara geçit vermiyor

Son dakika haberi... Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde ilçe genelinde yapılan sıkı denetim ve yol kontrolleri tüm hızıyla sürüyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde ilçe genelinde yapılan sıkı denetim ve yol kontrolleri tüm hızıyla sürüyor.

Ayvalık genelinde polis ekipleri başta uyuşturucu olmak üzere tüm suç unsurlarına karşı amansız bir mücadele veriyor.

Bu çalışmalar dahilinde yol denetimlerini de arttıran Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, biri kuru sıkı olmak üzere toplam 5 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Ele geçirdiği tabancalara el koyan polis, silahların sahipleri hakkında ise yasal işlemler başlattı.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, ilçede suç ve suç unsurlarına asla göz yummayacaklarını açıkladı. - BALIKESİR