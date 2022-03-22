Son Dakika | Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Son Dakika | Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son Dakika | Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Aydın'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, 4 şüpheli şahıs tutuklandı.

AYDIN (İHA) - Aydın'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, 4 şüpheli şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında 14 Mart 2022- 21 Mart 2022 tarihleri arasında 56 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyetlerde 58 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 4 şahıs tutuklandı ve 2 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Bu zaman diliminde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 21,52 gram kubar esrar, 1861,34 gram metamfetamin, 819 adet sentetik ecza, 2,61 gram eroin ve 38 adet ecstasy hap ele geçirildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, 21 Mart, Aydın, 3. Sayfa, Haberler

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