Son dakika: ATV kazasında Fransız anne ve kız ölümden döndü - Haberler

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Son dakika: ATV kazasında Fransız anne ve kız ölümden döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika: ATV kazasında Fransız anne ve kız ölümden döndü

Son dakika haberi... Antalya'nın Manavgat ilçesinde kullandıkları ATV'nin tekeri çıkıp takla atması sonucu anne ve kızı yaralandı.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kullandıkları ATV'nin tekeri çıkıp takla atması sonucu anne ve kızı yaralandı.

Kaza, Sorgun Titreyengöl Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nadjet Dıne isimli Fransız kadın turistin kullandığı 07 AAH 791 plakalı ATV, sol arka tekerinin çıkması sonucu takla atarak yolun sağ tarafına devrildi.

Kazada, ATV'yi kullanan Fransız kadın turist Nadjet Dıne ile ATV'de yolcu olarak bulunan kızı Lamie Dıne yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manavgat, Antalya, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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