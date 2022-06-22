Son dakika! Ataşehir'de evden çelik kasa çalan şüpheliler vatandaş kamerasına yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Ataşehir'de evden çelik kasa çalan şüpheliler vatandaş kamerasına yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika! Ataşehir'de evden çelik kasa çalan şüpheliler vatandaş kamerasına yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberi: Ataşehir'de evden çaldıkları çelik kasayı çıkararak otomobile yükleyen şüpheliler, vatandaşın cep telefonu kamerasına yakalandı.

Ataşehir'de evden çaldıkları çelik kasayı çıkararak otomobile yükleyen şüpheliler, vatandaşın cep telefonu kamerasına yakalandı. Kameraya yansıyan görüntülerde şüphelilerin kasayı otomobil bagajına yükledikleri ve olay yerinden ayrıldıkları görüldü. Olayla ilgili yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Ataşehir Kayışdağı Mahallesi'nde dün saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Otomobilleriyle bir apartmanın önüne gelen 4 şüpheli girdikleri evdeki kasayı otomobillerine yükledi. Güvenlik kameralarını inceleyen Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 4 şüpheli şahsın ikamet adres içerisinden kasa çaldığı belirlendi, çalınan kasayı araca yüklemeye çalışırken mahalle sakinleri tarafından cep telefonu ile kayda alındıkları tespit edildi. Şüpheli şahısların kullandıkları araç plakası üzerinden yapılan sorgulamada aracın kiralık olduğunu tespit edildi. Aracın kiralandığı firma ile yapılan görüşmelerde, olaya karışan 4 kişiden 3'ünün Ozan D. Görkem A. ve Ferdi Y. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Şüpheli şahısların aynı gün aracı teslim edecekleri de öğrenildi. Şüpheli şahıslar, kiraladıkları araç ile Üsküdar ilçesi Küçükçamlıca Mahallesinde bulunan araç kiralama firmasına saat 17.00 sıralarında geldikleri sırada ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Konu ile ilgili yakalanan Ozan D. Görkem A. ve Ferdi Y. isimli şahıslar, "Evden Hırsızlık" suçundan adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ataşehir Tragger 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title