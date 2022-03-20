Son dakika... Artvin'de hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 2 yaralı - Haberler

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Son dakika... Artvin'de hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika... Artvin'de hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 2 yaralı

Edinilen son dakika haberine göre Artvin'de hasta taşıyan ambulans karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı.

ARTVİN (İHA) - Artvin'de hasta taşıyan ambulans karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet içinde bulunan iki kişi yaralandı.

Kaza bugün saat 13.00 sıralarında Artvin-Şavşat karayolu 13. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şavşat istikametinden Artvin istikametine hasta taşıyan Seyfullah Usta, yönetimindeki 08 AAV 395 plakalı 112 Acil Sağlık Ambulansı, karşı yönden gelen Mesut Erdem yönetiminde olan 61 NC 972 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışması sonucu kamyonet içinde bulunan Mesut Erdem ile Ahmet Çağdaş yaralandı. Yaralılar başka bir ambulansla Artvin Devlet Hastanesine kaldırılırken, jandarma ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından karayolunu yeniden trafiğe açıldı. - ARTVİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kamyonet, Ambulans, Artvin, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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