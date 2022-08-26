Son Dakika | Arnavutköy'de tekstil atölyesinde yangın çıktı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberler... Arnavutköy'de tekstil atölyesinde yangın çıktı. Arnavutköy'de tekstil atölyesinde yangın çıktı. İş yeri sahibi gözyaşlarına boğuldu. Arnavutköy Anadolu Mahallesi Mücevher Sokakta bodrum katta bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yangın yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangın çıkan işyerine müdahale etti. Müdahale esnasında işyeri sahibi gözyaşlarına hakim olamadı. Yangın anı ve tüm yaşananlar cep telefonu kameraları ile görüntülendi. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son Dakika | Arnavutköy'de tekstil atölyesinde yangın çıktı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.