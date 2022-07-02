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Son dakika! Apartmanda çıkan yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika! Apartmanda çıkan yangın korkuttu

Son dakika haberler... Sivas'ta bir apartmanın 5'inci katında çıkan yangın itfaiye müdahalesiyle söndürüldü.

Sivas'ta bir apartmanın 5'inci katında çıkan yangın itfaiye müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, yangın, saat 16.00 sıralarında Çayyurt Mahallesi Mevlana Caddesi'nde 6 katlı binanın 5. katında yabancı uyruklu Hüseyin Nazuri ve 2 arkadaşının ikamet ettiği evin mutfağında meydana geldi. Alevlerin büyümesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına almayı başardı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı ilk belirlemelere göre yangının mutfakta bulunan buzdolabından çıktığı düşünülürken, ev sakinleri yangını ucuz atlattı.

"Evde kimse yoktu çok şükür"

Olay yerine gelen ev sakini Hüseyin Nazuri, "Ben iş yerindeydim ev sahibi aradı. Yangın olduğunu duyunca koşa koşa geldim. Daha sonra itfaiye ekipleri de geldi, söndürdüler. Yanın büyük ihtimalle buzdolabından çıkmış, buzdolabı paramparça olmuş. Biz 7 senedir Türkiye'de yaşıyoruz, bu eve de bir yıl önce taşındık. Biz bu evde 3 arkadaş kalıyoruz. Evde kimse yoktu çok şükür" dedi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Sivas 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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