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Otogara yolcu almaya giden şehirlerarası yolcu otobüsü alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Antalya'da yolcu almak için otogara giden şehirlerarası yolcu otobüsü alev alev yandı.

Antalya'da yolcu almak için otogara giden şehirlerarası yolcu otobüsü alev alev yandı. Can kaybının yaşanmadığı olayda otobüs kullanılamaz hale geldi.

Olay, Kepez ilçesi Antalya Bulvarı Otogar Kavşağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Hakan T. yönetiminde bulunan 01 AHR 480 plakalı otobüs akşam saat 21.00'da Antalya-Adana seferinin yolcularını almak üzere sanayiden otogara doğru yola çıktı. Otobüs otogar kavşağına geldiği sırada motor kısmından dumanların çıktığını gören sürücüler şoförü uyardı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE ETTİ

Otobüs çıkan dumanların ardından bir anda alevlere teslim oldu. Alev alev yanan otobüse ekipler kısa surede müdahale etti. Şoför ve muavinler ise olaydan yara almadan kurtuldu. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın köpüklü su kullanılarak kısa surede söndürüldü. Yangında otobüsün motor kısmı ve yarısı yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında otobüste kimsenin olmaması ise büyük bir faciayı önledi. Yangının çıkış nedeni ise yapılan incelemenin ardından netlik kazanacak. Polisin olayla ilgili inceleme başlattı.

(Ertuğrul Gün - Ahmet Serdar Eser/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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