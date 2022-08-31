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Son dakika haberi... Antalya'da orman yangını

3. Sayfa Haberleri

Son dakika 3. sayfa haberine göre Antalya'da orman yangınıANTALYA Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangının kontrol altına alınması çalışması devam ediyor.

Antalya'da orman yangını

ANTALYA Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangının kontrol altına alınması çalışması devam ediyor. Yangın bugün 12.00 sıralarında Akseki ilçesi Kuyucak mahallesi keleklik mevkiinde başladı. Yangına 2 jandarma asayiş timi, 1 jandarma komando timi, 3 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı,7 arazöz, 2 su tankeri,2 itfaiye, 2 lastik tekerlekli kepçe ile müdahalenin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ayşe Çatlı - 3. Sayfa

Jandarma Antalya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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