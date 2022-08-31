Son dakika haberi... Antalya'da orman yangını 3. Sayfa Haberleri Son dakika 3. sayfa haberine göre Antalya'da orman yangınıANTALYA Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangının kontrol altına alınması çalışması devam ediyor. Antalya'da orman yangını ANTALYA Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangının kontrol altına alınması çalışması devam ediyor. Yangın bugün 12.00 sıralarında Akseki ilçesi Kuyucak mahallesi keleklik mevkiinde başladı. Yangına 2 jandarma asayiş timi, 1 jandarma komando timi, 3 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı,7 arazöz, 2 su tankeri,2 itfaiye, 2 lastik tekerlekli kepçe ile müdahalenin devam ettiği bildirildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ayşe Çatlı Jandarma Antalya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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