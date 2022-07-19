Son dakika! Ankara Tren Garı saldırısına yönelik davanın görülmesine devam edildi

Ankara Tren Garı'nda 10 Ekim 2015 tarihinde DEAŞ tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıya ilişkin görülen davaya bugün de devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada tutuklu sanık Erman Ekici, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Ankara Tren Garı'nda meydana gelen bombalı saldırıda 103 kişi hayatın kaybetmişti. Ekinci ve diğer firari 16 sanığın 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'kasten öldürme', 'nitelikli şekilde kasten öldürme', 'resmi belgede sahtecilik', 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'tasarlayarak öldürme' ve 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme' suçlarıyla yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Davanın bir önceki duruşmasında DEAŞ'in sözde Türkiye emiri Kasım Güler'in tanık olarak dinlenmesine karar verilmişti. Tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Güler'in bağlantı sorunu sebebiyle mahkeme, bir sonraki duruşmada Güler'in salonda hazır bulundurulmasına hükmederek duruşmayı erteledi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa