Son dakika haber... Ankara'da son bir haftada uyuşturucudan 37 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberine göre Başkent'te uyuşturucu suçlarını önlemeye yönelik 27 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 261 şüpheliden 37'si tutuklandı.
Başkent'te uyuşturucu suçlarını önlemeye yönelik 27 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 261 şüpheliden 37'si tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla 27 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 261 kişiden 37'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda toplam 29,3 kilogram esrar, 2 kilogram metamfetamin ve 35 bin adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa