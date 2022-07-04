Son dakika haber... Ankara'da son bir haftada uyuşturucudan 37 tutuklama Son dakika haberine göre Başkent'te uyuşturucu suçlarını önlemeye yönelik 27 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 261 şüpheliden 37'si tutuklandı. Başkent'te uyuşturucu suçlarını önlemeye yönelik 27 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 261 şüpheliden 37'si tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla 27 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 261 kişiden 37'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda toplam 29,3 kilogram esrar, 2 kilogram metamfetamin ve 35 bin adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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