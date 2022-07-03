Son dakika haber | Ankara'da koca dehşeti: Kayınbabasını bıçaklayarak öldürüp eşini yaraladı - Haberler

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Son dakika haber | Ankara'da koca dehşeti: Kayınbabasını bıçaklayarak öldürüp eşini yaraladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberi: Ankara'da koca dehşeti: Kayınbabasını bıçaklayarak öldürüp eşini yaraladı Ankara'nın Akyurt ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin kaldığı eve gelen koca, kayınbabasını kalbinden bıçaklayarak öldürürken, eşini ise yaraladı.

Ankara'da koca dehşeti: Kayınbabasını bıçaklayarak öldürüp eşini yaraladı

ANKARA - Ankara'nın Akyurt ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin kaldığı eve gelen koca, kayınbabasını kalbinden bıçaklayarak öldürürken, eşini ise yaraladı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Akyurt ilçesi Yıldırım Mahallesi Karaçam sokakta bulunan 3 katlı apartmanın 2'inci katında bulunan dairede meydana geldi. İddialara göre, bir süre önce Güleser K. eşi Fatih K. ile ayrılma aşamasında olduğu için babasının evine yerleşti. Akşam saatlerinde kayınbabasının evine gelen Fatih K. 2 çocuğunu almak istediği iddia edildi. Bu duruma tepki gösteren Güleser K. ile Fatih K. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavga dönüşmesi sonucunda Fatih K. yanında bulundurduğu bıçak ile eşi Güleser K.'yı bacağının çeşitli yerlerinden bıçakladı. Evde bulunan kayınbaba Gazi Akkaya duruma müdahale etmek istediği sırada damadı Fatih K. tarafından kalbinden bıçaklandı. Akkaya, damadının peşinden koştuğu esnada aldığı darbeler sonucun da apartmanın önünde yığıldı. Fatih K. ise olay yerinden kaçarken kayınbabası Akkaya'nın otomobiline zarar verdi. Olayı duyan çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Gazi Akkaya'nın hayatını kaybettiğini belirlerken, Güleser K.'yı hastaneye sevk etti. Polis ekipleri kaçan Fatih K.'yı kendi evinde yakaladı.

İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - 3. Sayfa

Karaçam Akyurt Ankara Fatih 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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