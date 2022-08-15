Ankara gündem: Ankara Adliyesi'nde tavan çöktü
Gelen Ankara haberine göre Ankara Adalet Sarayında C Blok Zemin katta bulunan Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'nun tavanı çöktü.
Ankara Adalet Sarayında C Blok Zemin katta bulunan Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'nun tavanı çöktü.
Ankara Adalet Sarayında C Blok Zemin katta bulunan Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'nun yaşanan yoğun fırtınanın etkisiyle tavanı çöktü. Yaşanan kazadan sonra adliye personelleri güvenlik önlemleri nedeniyle odaya giriş ve çıkışları geçici süreliğine kapattı.
(Ahmet Furkan Gülap /İHA)
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa