Son dakika! Ambulansla hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Ambulansla hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika! Ambulansla hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Son dakika haber... Konya'nın Kulu ilçesinde ambulansla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

ANKARA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde ambulansla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Kulu otogar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, acil vakaya çıkan ambulansla Ankara'dan Konya istikametine seyir halinde olan N.Y.'nin (47) kullandığı 42 M 3113 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine başka bir ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücüsü ambulansla Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger, Ankara, Konya, 112, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title