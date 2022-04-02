Son Dakika | Amatör maçta ortalık savaş alanına döndü

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, oynanan Bölgesel Amatör Lig Play-Off Yükselme maçında karşı karşıya gelen Gerger GAP Spor ile Adıyaman Spor taraftarları arasında yumruklu, tekmeli ve sopalı kavga çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Mansur Yardımcı Stadyumunda Bölgesel Amatör Lig Play-Off Yükselme maçında karşı karşıya gelen Gerger GAP Spor ile Adıyaman Spor maçı, maçın 45.dakikasında 1-1 oldu. Devre arasının verildiği maçta taraftarlar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu, tekmeli ve sopalı kavgaya dönüştü. Stadyum içerisi kısa sürede savaş alanına dönerken şahıslar bir birini öldüresiye dövdü. Olay yerinde bulunan polis ekiplerinin müdahaleleri yetersiz kalınca olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Sporcularında karıştığı kavgaya polis ekipleri güçlükle müdahale etti. Kavga eden taraftarlar stadyumdan uzaklaştırıldı. Olayların yatıştırılması sonrasında maçın ikinci yarısına geçildi.

Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN