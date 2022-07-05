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Son dakika: Alt geçitte korkutan kaza: Kafa kafaya çarpıştılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika: Alt geçitte korkutan kaza: Kafa kafaya çarpıştılar

Son dakika 3. sayfa haberi... Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan alt geçitte kamyonet ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan alt geçitte kamyonet ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

Kaza, Arifiye ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 UZ 8163 plakalı hafif ticari araç ile 54 D 2578 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Şans eseri herhangi bir yaralanmanın olmadığı kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kaza sebebi ile alt geçit bir süre ulaşıma kapatılarak, ulaşım alternatif güzergahlar üzerinden sağlandı. Araçların bölgeden kaldırılması ile birlikte alt geçit tekrardan ulaşıma açıldı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sakarya Tragger 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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