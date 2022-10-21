Son Dakika | Almanca öğretmeninin evinde 17 yaşındaki öğrencisinin şüpheli ölümü

Almanca öğretmeninin evinde 17 yaşındaki öğrencisinin şüpheli ölümü

Evdeki 5 genç ve öğretmen polis merkezine götürüldü

ANTALYA - Antalya'da arkadaşlarıyla birlikte Almanca öğretmeninin evine giden 17 yaşındaki lise öğrencisi, hayatını kaybetti. Polis, gencin şüpheli ölümünde uyuşturucu madde kullanımı üzerinde dururken, öğretmen ve yaşı küçük diğer gençler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 645 sokak üzerindeki bir apartmanın birinci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Almanca öğretmeni H.G.'nin evine gece 01.30 sıralarında öğrencisi Y.K. (17), 5 arkadaşıyla birlikte geldi. Sabah saatlerinde evde hareketsiz olarak bulunan Y.K. için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Y.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri evde yaptığı incelemede, hayatını kaybeden gencin üst kısmının çıplak olduğunu ve üzerinden çıkan elbisenin ıslak olduğunu tespit etti.

Kesin ölüm nedeni otopside belli olacak

Öğretmen H.G.'nin olay yerindeki ilk ifadesinde öğrencisiyle arkadaşlarının gece kendisine bir şeyler içmek için geldiğini, sadece kahve içip gece 03.00 sıralarında uyuduğunu ve sabah 07.00 sıralarında işe gitmek için hazırlandığı esnada Y.K.'yi odada hareketsiz vaziyette gördüğünü söylediği öğrenildi.

Öte yandan, gençlerden birisinin sabah erken saatlerde çöp konteynerine çöp attığının tespit edilmesi üzerine, konteynerde polis inceleme yapsa da atılan malzemelere ulaşamadı.

İlk ifadelerinin ardından gençler ve öğretmen H.G. ifadeleri alınmak için polis merkezine götürüldü. Y.K.'nin cenazesi ise savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası kesin ölüm nedeni incelenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.