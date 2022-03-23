Son dakika... Alkolmetreye üflemedi, sinirlenip kameraya tekme salladı

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kazaya müdahale eden trafik polislerinin yol güvenliği aldığı noktaya kontrolsüz giren bir sürücü, alkolmetreye üflemedi. Görüntü almak isteyen muhabire kızan sürücü, kameraya tekme salladı.

Hürriyet Mahallesi yeni mezarlık mevkiinde meydana gelen trafik kazasına müdahale eden trafik polisi ekipleri, yol güvenliği aldı. Bu sırada tedbir alınan noktaya kontrolsüz giren bir sürücü, polis tarafından durduruldu.

Alkol şüphesi bulunan sürücü, alkolmetreye üflemeyi reddetti. 5 bin 160 lira ceza kesilen sürücü, bu sırada görüntü almak isteyen muhabirin kamerasına tekme savurdu. Şahsın tekme salladığını fark eden muhabir ise, polisin son anda araya girmesiyle kamerasını geri çekerek hasar görmesinden kurtardı.

Sürücünün ehliyetine 2 yıl el konulurken, kullandığı otomobil de çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılarak yediemine konuldu. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa