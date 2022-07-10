Son dakika! Alkollü sürücünün kullandığı otomobil palmiyeye çarparak ikiye bölündü: 4 yaralı - Haberler

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Son dakika! Alkollü sürücünün kullandığı otomobil palmiyeye çarparak ikiye bölündü: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika! Alkollü sürücünün kullandığı otomobil palmiyeye çarparak ikiye bölündü: 4 yaralı

Son dakika haberler... Antalya'nın Manavgat ilçesinde alkollü olduğu belirlenen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, palmiyeye çarparak ikiye bölündü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde alkollü olduğu belirlenen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, palmiyeye çarparak ikiye bölündü. Kazada 4 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Sorgun Mahallesi Titreyengöl mevkiinde meydana geldi. Boğaz istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Şaban E.'nin kullandığı 07 AHZ 544 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan palmiyeye çarparak ikiye bölündü. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Şaban E. ve araçta yolcu olarak bulunan Anıl A., Hüseyin Burak A. ve Ali E. yaralandı.

Kazada otomobil sürücüsünün 1,62 promil alkollü olduğu belirlendi. 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manavgat Antalya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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