Son dakika! Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 13 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Alanya ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Alanya genelinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 13 şüpheli 19 Nisan Salı günü düzenlenen operasyonda yakalandı.

Şüphelilerin yapılan ev aramalarında; 3 adet hassas terazi, 7 gram eroin, 5 gram metamfetamin, 30 gram kubar esrar, 25 gram plaka esrar, 56 adet uyuşturucu hap, 1 kök kenevir bitkisi, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda yakalanan 9 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa