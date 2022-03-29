Son Dakika | Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde yeni bir operasyon başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberine göre Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde yeni bir operasyon başlatıldı.
İSTANBUL (İHA) - Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde yeni bir operasyon başlatıldı. 8 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonda bazı şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildi. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa