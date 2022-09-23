Son Dakika | Adıyaman'daki terör operasyonunda 1 tutuklama 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberine göre Adıyaman'da düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 1 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adıyaman'da düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 1 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığımızca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün KCK yapılanması ile ilgili yapılan çalışmalar çerçevesinde H.A., isimli bir şahsın adresine jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alınan H.A., sevk edildiği Adıyaman Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Cumhuriyet Adıyaman PKK 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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