Son dakika... Adıyaman'da yan bakma kavgası: 2 yaralı - Haberler

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Son dakika... Adıyaman'da yan bakma kavgası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika... Adıyaman'da yan bakma kavgası: 2 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Adıyaman'da, iki grup arasında yan bakma nedeniyle çıkan tekmeli yumruklu kavgada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, iki grup arasında yan bakma nedeniyle çıkan tekmeli yumruklu kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi Mimar Sinan Parkı içerisinde iki grup arasında yan baktı tartışması çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçtuğu kavgada 2 kişi darp neticesi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kavga eden şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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