Son dakika... Adıyaman'da yan bakma kavgası: 2 yaralı Son dakika gelişmesine göre Adıyaman'da, iki grup arasında yan bakma nedeniyle çıkan tekmeli yumruklu kavgada 2 kişi yaralandı. Adıyaman'da, iki grup arasında yan bakma nedeniyle çıkan tekmeli yumruklu kavgada 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi Mimar Sinan Parkı içerisinde iki grup arasında yan baktı tartışması çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçtuğu kavgada 2 kişi darp neticesi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kavga eden şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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