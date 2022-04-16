Son dakika: Adana'da polise silahlı saldırı: Aranması olan şahıs, kendisini almaya gelen polislere ateş açtı

ADANA (İHA) - Adana'da polise silahlı saldırı: Aranması olan şahıs, kendisini almaya gelen polislere ateş açtı

Polis memurunu göğsünden vuran saldırgan kaçtı

ADANA - Adana'nın Yüreğir ilçesinde silah bulundurma suçundan aranan şahsı almaya gelen polis memuru, uğradığı silahlı saldırı sonucu göğsünden vurularak ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 1327 sokakta meydana geldi. Silah bulundurma suçundan aranması olduğu öğrenilen Süleyman I. adlı şahıs, evine gelen polislere yan evden gelen zanlı silahla ateş açtı. Saldırıda polis memuru Hasan Arık göğsünden vurularak ağır yaralandı. Yaralı polis, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken silahlı saldırgan Süleyman I, olaydan sonra kaçtı. Ekipler, zanlıyı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.