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Son dakika haberleri | Adana'da "niye yan baktın" kavgası: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edinilen son dakika haberine göre - Adana'da "niye yan baktın" kavgası : 1 ölü Olayla ilgili gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı Adana'da "niye yan baktın" kavgasında 1 kişi ölürken, olayla ilgili polisin yakaladığı iki zanlı tutuklandı.

- Adana'da "niye yan baktın" kavgası : 1 ölü

Olayla ilgili gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı

ADANA - Adana'da "niye yan baktın" kavgasında 1 kişi ölürken, olayla ilgili polisin yakaladığı iki zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesinde 12 Temmuz günü meydana geldi. İddiaya göre Muhammet Mustafa Y. (21), yanındaki Abdülkadir Y. (22), Rıdvan A. (24), Emir A. (23), Ramazan Y. ve A. Y. mahallede top sahası denen yere gidip, alkol almaya başladı. Bir süre oturduktan sonra sokaktan geçen Tahir G. (27), Ali Cem Ş.'ye "Niye yan baktın?" diyerek laf attı. İki grup arasında bundan dolayı kavga çıktı. Tahir G.'nin arkadaşı Nurettin K. (29), kavga çıktığını duyunca av tüfeği ile olay yerine geldi. Tüfeğin dipçiğiyle Abdülkadir Y.'nin kafasına vurdu. Daha sonra aralarında boğuşma esnasında elindeki tüfek yere düştü. Yerdeki tüfeği alan Muhammet Mustafa Y. tetiğe basıp Nurettin K.'yı karnından vurdu. Bunun üzerine şüpheli ve kavgaya karışanlar kaçtı. Yaralı ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıları bulmak için çalışma yaptı. Yapılan çalışma sonrasında zanlılar Muhammet Mustafa Y. ile Abdülkadir Y. yakalandı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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