Son Dakika | Adana'da askeri araç kazası: 2 asker şehit, 3 asker yaralı - Haberler

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Son Dakika | Adana'da askeri araç kazası: 2 asker şehit, 3 asker yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son Dakika | Adana'da askeri araç kazası: 2 asker şehit, 3 asker yaralı

Son dakika haber: Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 2 asker şehit olurken, 3 asker yaralandı.

KOZAN, ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 2 asker şehit olurken, 3 asker yaralandı.

Konuyla ilgili Adana Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"09.04.2022 tarihinde Kozan ilçemiz Mansurlu kavşağında Jandarma personelini taşıyan askeri aracımız kaza yapmıştır. Yaşanan elim kazada iki askerimiz şehit olmuş, üç askerimiz ise yaralanmıştır." - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kozan, Asker, Şehit, Adana, 3. Sayfa, Haberler

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