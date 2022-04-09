Son Dakika | Adana'da askeri araç kazası: 2 asker şehit, 3 asker yaralı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 2 asker şehit olurken, 3 asker yaralandı.
KOZAN, ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 2 asker şehit olurken, 3 asker yaralandı.
Konuyla ilgili Adana Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:
"09.04.2022 tarihinde Kozan ilçemiz Mansurlu kavşağında Jandarma personelini taşıyan askeri aracımız kaza yapmıştır. Yaşanan elim kazada iki askerimiz şehit olmuş, üç askerimiz ise yaralanmıştır." - ADANA
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