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Son dakika: 91 hırsız tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika: 91 hırsız tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana'da iki haftada 91 hırsız tutuklanırken, 163 silah ele geçirildi.

Adana'da iki haftada 91 hırsız tutuklanırken, 163 silah ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor. Bu çalışmalar kapsamında iki hafta boyunca evden, iş yerinden, ve araçtan hırsızlık yapan çok sayıda kişi yakalanırken bu zanlılardan 91'i tutuklandı. Polis suçu önlemek için sık sık da şok uygulamalar gerçekleştiriyor. Bu uygulamalarda polisi iki hafta boyunca 463 silah ele geçirdi. Polis bu silahları ele geçirerek bir çok olayında önüne geçmiş oldu. Ayrıca polis silahlarla birlikte 2 bin 838 mermi ele geçirdi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adana Emniyet Müdürlüğü Adana 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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