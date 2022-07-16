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Son dakika haberi | 8 yaşındaki Muhammed'in ölümüne ilişkin 5 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Gaziantep'te 8 yaşındaki Muhammed Hüseyin'in ölümüyle sonuçlanan iki grup arasındaki silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Gaziantep'te 8 yaşındaki Muhammed Hüseyin'in ölümüyle sonuçlanan iki grup arasındaki silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Nurtepe Mahallesi'nde dün gece yaşandı. İddiaya göre, sokakta oyun oynayan 8 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed Hüseyin, iki grup arasında çıkan silahlı kavganın ortasında kaldı. İki grup birbirinin üzerine kurşun yağdırırken kavgada ateşlenen pompalı tüfekten çıkan saçmalar küçük Muhammed'in karnına isabet etti. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan talihsiz çocuk hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, küçük çocuğun ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde silahlı kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Zanlıların kimliklerini tespit eden polis ekipleri, kavgaya karışan H. İ. K, T. G., A. T., Y. Ö. ve M.Y.'yi kısa sürede gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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