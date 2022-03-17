8 yaşındaki çocuğa köpek saldırısı kamerada - Haberler

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8 yaşındaki çocuğa köpek saldırısı kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Nevşehir'de okuldan evine gelen 8 yaşındaki çocuğa sokak köpeği saldırdı. Durumu gören vatandaşlar çocuğu kurtarmaya çalışırken olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

NEVŞEHİR (İHA) - Merkez ilçeye bağlı Kaymaklı beldesinde yaşanan olayda, 8 yaşındaki ilkokul öğrencisi servis aracından indikten sonra evine doğru giderken sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Çocuğun bağırma seslerini duyan servis şoförü aracından inerek çocuğun yardımına koştu. Ayrıca sokaktan geçen vatandaşlar olaya müdahale etti. Sokak köpeğinin çocuğa zarar vermesi vatandaşların müdahalesiyle engellendi.

O ANLAR KAMERADA

Köpeğin çocuğa saldırdığı anlar da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Nevşehir, 3. Sayfa, Haberler

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