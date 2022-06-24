Son dakika... 7 yıldır aranan terörist JASAT timlerinin titiz operasyonu ile yakalandı - Haberler

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Son dakika... 7 yıldır aranan terörist JASAT timlerinin titiz operasyonu ile yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika... 7 yıldır aranan terörist JASAT timlerinin titiz operasyonu ile yakalandı

Son dakika haberleri: Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) tarafından yapılan titiz çalışmalar neticesinde terör örgütü üyesi olmaktan 7 yıldır aranan ve sahte kimlik kullanan bir terörist yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi ( Jasat ) tarafından yapılan titiz çalışmalar neticesinde terör örgütü üyesi olmaktan 7 yıldır aranan ve sahte kimlik kullanan bir terörist yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, JASAT ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar çerçevesinde yapılan titiz çalışmalar sonucunda; 'PKK/KCK/YPG/YDG-H Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 7 yıldır aranan ve başka şahıs adına sahte kimlik ve ehliyet düzenleyen C.Y. isimli şüphelinin Yenişehir ilçesinde bir adrese geleceği bilgisine ulaşıldı. Alınan istihbaratı değerlendiren JASAT ekipleri, icra ettikleri operasyon sonucunda; şüpheli C.Y.'yi sahte kimlikleri ile birlikte yakaladı. C.Y. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma JASAT 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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