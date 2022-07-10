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Son dakika: 63 yaşındaki kadın odasında ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika: 63 yaşındaki kadın odasında ölü bulundu

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki kadın odasında ölü bulundu.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki kadın odasında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi 2168 Sokak üzerinde meydana gelen olayda, 63 yaşındaki M.K.'nin odasına giren yakınları, yaşlı kadını hareketsiz halde yatarken buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalesinde M.K.'nin hayatını kaybettiği belirledi.

M.K.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bahçelievler Mahallesi Kayseri 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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